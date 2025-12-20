La finale di Ballando con le Stelle inizia con un momento di suspense, con il ripescaggio che dà una nuova opportunità ai concorrenti. La puntata, trasmessa sabato 20 dicembre, ha visto il ritorno di Colombari in gara e Rosa Chemical qualificato in finale tramite la wild card. La serata si sviluppa attraverso diverse sfide, mantenendo alta l’attenzione del pubblico fino alla conclusione.

La finale di Ballando con le Stelle entra subito nel vivo. Il primo atto dell’ultima puntata, andata in onda sabato 20 dicembre, si consuma infatti nei primi minuti di trasmissione, quando Milly Carlucci inaugura la serata aprendo immediatamente la gara per il ripescaggio. Accanto alle coppie già qualificate, restavano due posti liberi per completare il cast della finale. Il ripescaggio di Martina Colombari e Luca Favilla. A contendersi l’accesso alla finale sono state tre coppie: Martina Colombari e Luca Favilla, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli. I concorrenti hanno riproposto coreografie già eseguite nel corso dell’edizione, sottoponendosi al giudizio del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, finale al via con il ripescaggio: Colombari torna in gara, Rosa Chemical in finale con la wild card

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical raggiunge i finalisti grazie alla wild card di Addino

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical ottiene il massimo dei voti ma la Wild Card di Addino lo ‘penalizza’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

‘Ballando con le stelle’, stasera al via la seconda semifinale; Ballando con le Stelle, ultimo ballottaggio: chi è stato eliminato, chi è entrato in finale; La finale di Ballando con Le Stelle: le coppie che si esibiscono per prime e come funziona il voto; Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera.

La finale di Ballando con Le Stelle: le coppie che si esibiscono per prime e come funziona il voto - Lo spareggio iniziale tra Colombari, Belli e Chemical apre la finale. ilfattoquotidiano.it