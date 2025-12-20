Gemitaiz | Si fa musica solo per arrivare primi non amo un disco rap da anni Il mondo? È horror dovevo scriverlo
"Elsewhere" di Gemitaiz è un racconto di rottura: "Ultimamente è tornato molto questo alone di male, dettato principalmente qui in Italia dalla classe politica, soprattutto nel modo in cui viene percepito e trattato chi lavora". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gemitaiz: «Per andare in classifica devi seguire logiche che ti avvvelenano. Il mercato discografico è un tritacarne: o funzioni subito o sei fuori» - Mentre torna con Elsewhere, il rapper romano critica l'industria musicale e le sue regole: «Il mondo di oggi è un inferno e che sono sempre meno i posti sicuri dove rifugiarsi» ... vanityfair.it
Gemitaiz con il nuovo album “Elsewhere” trova un posto (anche) fuori dal rap - Il nuovo disco di Gemitaiz, disponibile dal 12 dicembre, ci fa capire a che punto è oggi l'artista ... sorrisi.com
Gemitaiz & MadMan, era arrivato il momento di tornare - "Cinque anni senza Gemitaiz & MadMan sono tanti, era il momento giusto di tornare, avevamo tante cose da dire. ansa.it
Gemitaiz debutta sopra Paky. Sia ELSEWHERE che GLORIA sono fuori da venerdì 12 dicembre. La musica non è una gara, ma non si può non sottolineare che non tutti avrebbero pronosticato questo risultato prima dell’uscita dei due progetti. Dopo la pubblic - facebook.com facebook
Gemitaiz: “Bisogna spezzare l’incantesimo della musica omologata” rockol.it/news-756040/ge… x.com
