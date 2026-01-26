Durante un suo concerto, Renato Zero ha notato la presenza di Enrica Bonaccorti tra il pubblico e, spontaneamente, ha deciso di fermare l'esibizione per avvicinarsi e abbracciarla. L'evento ha suscitato attenzione tra i presenti, evidenziando un gesto di affetto e rispetto tra i due. La scena, raccontata da Novella 2000, ha sottolineato il forte legame personale e umano che unisce i protagonisti.

Ieri sera tra il pubblico del concerto di Renato Zero c’era un’ospite speciale: Enrica Bonaccorti. Il cantante ha così fermato lo show ed è sceso in platea per salutare la conduttrice. A Roma è arrivata la nuova tournée di Renato Zero. Proprio ieri, durante la seconda data de L’Orazero Tour, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso il web intero. Presente tra il pubblico del Palazzo dello Sport c’era infatti un’ospite speciale: Enrica Bonaccorti. Come in molti sapranno, negli anni ’70 la conduttrice e il cantante hanno avuto una storia d’amore intensa, che col tempo si è tramutata in una solida e meravigliosa amicizia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Renato Zero vede Enrica Bonaccorti tra il pubblico e ferma il concerto per andare ad abbracciarla

Durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea.

Durante un concerto a Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per salutare e abbracciare in platea la sua cara amica Enrica Bonaccorti, che sta affrontando una grave malattia.

Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempreAl Palazzo dello Sport, durante la seconda data de L'Orazero Tour, il cantautore ferma il concerto per stringere la conduttrice seduta tra il pubblico ... tgcom24.mediaset.it

Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commoventeNon è specificato ma con tutta probabilità il contesto era quello del concerto di Renato Zero che si è tenuto ieri 25 gennaio. Il cantautore romano, infatti, sta girando l'Italia con L'Orazero in Tour ... today.it

