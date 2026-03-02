Roma la profezia di Gasperini | tra l’effetto Malen e il tabù big

Nella mattinata di oggi, l’ambiente capitolino si interroga sulla tenuta strutturale della Roma, mentre Gasperini ha fatto una previsione riguardo al futuro del club. Si discute dell’effetto Malen e di un possibile tabù contro le grandi squadre, con analisi che coinvolgono le recenti prestazioni e le sfide imminenti. La situazione resta sotto osservazione, e le opinioni sono divise tra ottimismo e scetticismo.

Analisi del momento giallorosso: la difesa meno battuta soccombe alla Juventus, ma i numeri del nuovo attaccante blindano il quarto posto in chiave Champions. Nella mattinata di oggi, l’ambiente capitolino si interroga sulla tenuta strutturale della Roma all’indomani del pirotecnico confronto con la Juventus, un match che ha lasciato in dote non solo tre reti al passivo — primato negativo stagionale per la retroguardia di Gasperini — ma anche una profonda riflessione sulla gestione dei momenti clou. Nonostante il passaggio a vuoto casalingo, il sodalizio giallorosso preserva il quarto posto in graduatoria, difendendo con le unghie uno status di favorita per la qualificazione alla prossima Champions League, seppur tallonata da un calendario di marzo che si preannuncia denso di insidie, tra cui il doppio confronto europeo con il Bologna. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma, la profezia di Gasperini: tra l’effetto Malen e il tabù big Leggi anche: Roma, l’incubo dei big match: Gasperini sfida il Napoli per sfatare il tabù Subito Malen, la Roma sfata il tabù Torino e si prende il quarto postoTORINO (ITALPRESS) – Con il primo gol in giallorosso di Donyell Malen e il ritorno alla rete di Paulo Dybala: la vince così la Roma a Torino contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma. Temi più discussi: A Roma con Pier Paolo Pasolini. Il saggio di Daniel Raffini; Che bravi nella profezia di Fahrenheit; Il Bodo, Sanremo, le stoccate all’Italia, i salmonari e quella profezia di Mourinho diventata virale; Fritz Lang 50. Minacce e cavilli burocratici, il metodo dei clan a Roma. La profezia di Piantedosi: ma lo Stato prima o poi arrivaMinacce e burocrazia. Il doppio binario dei clan per mantenere le loro ville. Avvocati capaci di trovare cavilli sufficienti per ritardare o anche annullare provvedimenti di abbattimento degli ... roma.corriere.it I Papi e Pompei, la profezia di Bartolo LongoUn giorno vedremo la bianca figura del rappresentante di Cristo benedire le genti accolte in questa piazza, acclamanti la pace ... msn.com A Roma riapre il celebre Teatro della Cometa; alla Scala recital della soprano Marina Rebeka - facebook.com facebook #Roma, il muro d’Europa cade all’improvviso x.com