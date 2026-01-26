Sud devastato dal ciclone non se ne parla abbastanza | l' appello di Gabriele Vagnato conduttore catanzarese di Playlist su Rai2

Il ciclone Harry sta causando ingenti danni nel Sud Italia, ma l’attenzione pubblica e mediatica risulta limitata. Gabriele Vagnato, conduttore di Playlist su Rai2, evidenzia come siano pochi i riferimenti e le notizie sulla situazione, nonostante numerosi cittadini e conoscenti abbiano condiviso le proprie preoccupazioni. È importante monitorare e informare correttamente sulle conseguenze di eventi climatici estremi per favorire una risposta adeguata e consapevole.

« Il ciclone Harry sta devastando il Sud Italia ma nessuno ne sta parlando: mi avete scritto in tantissimi, anche amici e parenti, per dirmi che in pochissimi stanno dando attenzione ai danni fatti dal ciclone. I telegiornali parlano di quello che succede in America, con Trump, con le crisi internazionali, ma in Calabria, in Sicilia, in Sardegna c'è chi sta combattendo una guerra contro il fango e contro i danni fatti da questo ciclone». A sottolinearlo, in un video sui social, è il creator e conduttore Gabriele Vagnato. «Sono calabrese, sono cresciuto a Catanzaro, ho passato la mia infanzia, la mia adolescenza, sono andato a scuola - spiega Vagnato - in luoghi che purtroppo sono stati rasi al suolo, dove attività commerciali costruite in tanti anni di sacrificio dalle famiglie, anche di amici, sono state spazzate via in una notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Siderno, sopralluogo del presidente Occhiuto sul lungomare devastato dal ciclone Harry: forte preoccupazione per l’avanzamento del mare - facebook.com facebook

#Ciclone #Harry, il sindaco di #FurciSiculo: “territorio devastato, ancora famiglie al buio” x.com