Sabato 7 marzo a Clusone si tiene un incontro con Edoardo Prati, giovane divulgatore culturale. Durante l’evento, Prati parlerà di come leggere se stessi e il mondo attraverso i grandi classici della letteratura. L’appuntamento è rivolto a chi desidera approfondire il rapporto con i testi classici e scoprire nuove prospettive di lettura. L’evento si svolge presso una location locale.

L’APPUNTAMENTO. Incontro con il giovane divulgatore culturale: «Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici». Edoardo Prati sbarca a Clusone, al teatro Monsignor Tomasini, sabato 7 marzo alle 20.45. Il giovane divulgatore culturale da oltre un milione di follower tra Instagram e TikTok, classe 2004, sarà sul palco con «Parole di cura - Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici», appuntamento a ingresso gratuito. L’incontro rientra nel progetto «Fare, sapere, crescere», finanziato da Regione Lombardia: un programma rivolto ai giovani tra i 15 e 34 anni che si sviluppa su tre direttrici: fare, con laboratori... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Edoardo Prati a Clusone con «Parole di cura», sabato 7 marzo

A Treviglio in scena “Cantami d’amore” di Edoardo PratiMercoledì 4 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio andrà in scena “Cantami d’amore”.

Cantami d’amore. Edoardo Prati alla LeopoldaFOLLONICA Con " Cantami d’amore " Edoardo Prati arriva per la prima volta al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Aggiornamenti e notizie su Edoardo Prati.

Temi più discussi: Edoardo Prati sarà a Clusone: I social? È una gara a chi la spara più grossa; Edoardo Prati a Clusone con Parole di cura; Parole di cura - Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici - Comune di Clusone - eventi.

Edoardo Prati a Clusone con «Parole di cura», sabato 7 marzoSabato 7 marzo l'incontro con il giovane divulgatore culturale: «Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici». ecodibergamo.it

Edoardo Prati sarà a Clusone: «I social? È una gara a chi la spara più grossa»S abato sera (7 marzo) a Clusone, le parole torneranno ad avere il giusto tempo. Non quello dei video da sessanta secondi, non quello dell’opinione immediata, ma il tempo più profondo del dialogo. Sti ... ecodibergamo.it

Edoardo Prati provoca gli insegnanti italiani "Scusatemi, voi sapete quanto io sia un difensore della categoria degli insegnanti e delle loro condizioni tremende in Italia, ma questo no. Se tu insegni imburberito, come puoi aspettarti che uno studente dica 'Vogli - facebook.com facebook