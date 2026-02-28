A Treviglio in scena Cantami d’amore di Edoardo Prati

Mercoledì 4 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio si terrà la rappresentazione di “Cantami d’amore,” uno spettacolo scritto da Edoardo Prati. La serata prevede l’allestimento di un’opera teatrale che coinvolge attori e pubblico nello stesso spazio. L’evento è stato annunciato dall’organizzazione locale e si inserisce nel calendario culturale della città.

Mercoledì 4 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio andrà in scena “Cantami d’amore”. Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi e Enrico Zaccheo Regia Enrico Zaccheo “Cantami d’amore” è il primo spettacolo di Edoardo Prati, classe 2004, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Tasso a Battiato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cantami d’amore. Edoardo Prati alla LeopoldaFOLLONICA Con " Cantami d’amore " Edoardo Prati arriva per la prima volta al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

'Cantami d’amore': Edoardo Prati porta i grandi classici a La città del teatro di CascinaSabato 7 febbraio, alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “Cantami d’amore”, il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati, giovane...

Una raccolta di contenuti su Edoardo Prati.

Temi più discussi: Cosa fare nella Bassa nel weekend: gli eventi dal 20 al 22 febbraio 2026; I conti tornano!; Omaggio ai Pink Floyd, De André e Battiato, Carnevale e teatro: il week-end in provincia.

A Treviglio in scena Cantami d’amore di Edoardo PratiMercoledì 4 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio andrà in scena Cantami d’amore. Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi e Enrico Zaccheo Regia Enrico Zaccheo ... bergamonews.it

A Treviglio in scena Briciole di felicitàDomenica 11 gennaio 2026 alle 16 il Teatro Nuovo di Treviglio (Piazza Giuseppe Garibaldi 7) accoglie i più piccoli per un’esperienza teatrale delicata e coinvolgente con Briciole di felicità, ... bergamonews.it

Un viaggio alla ricerca dell’amore tra le più belle pagine della lettura classica. Edoardo Prati sul palco dell’aula magna Montalcini con il suo spettacolo CANTAMI D’AMORE ATER Fondazione Mirandola Città dal 1597 - facebook.com facebook

Oggi a “La Biblioteca dei sentimenti” avremo con noi Edoardo Prati, 22 anni, il giovane divulgatore culturale seguito da più di mezzo milione di followers sui social. Vi aspettiamo! Oggi alle 15:25 su @RaiTre #BibliotecaDeiSentimenti #Libri #Lettura #Rai3 x.com