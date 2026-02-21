Cantami d’amore Edoardo Prati alla Leopolda

FOLLONICA Con " Cantami d’amore " Edoardo Prati arriva per la prima volta al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Questa sera alle 21,15 via al secondo spettacolo della rassegna "Altri percorsi", dove protagonista sarà lo studente classe 2004, che traduce la vita attraverso la sua passione, i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, con la regia di Enrico Zaccheo e la produzione di Savà Produzioni creative, lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.🔗 Leggi su Lanazione.it

