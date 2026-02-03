A febbraio, Edizioni BD e J-POP Manga portano tante novità in libreria, anche per chi non ama il romanticismo di San Valentino. La più attesa è la biografia di Satoshi Tajiri, il papà dei Pokémon. Il libro racconta la vita di chi ha creato i mostriciattoli che hanno fatto il giro del mondo. Arriva in libreria proprio nel mese dedicato agli innamorati, ma questa volta il protagonista è un genio del mondo dei videogiochi.

Quest’anno il mese di San Valentino non sarà un momento felice solo per coppie e inguaribili romantici. A febbraio Edizioni BD & J-POP Manga presentano novità per tutti i gusti! Si inizia con Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon, la biografia ufficiale del creatore dei mitici mostriciattoli tascabili che hanno conquistato il mondo. La lettura migliore per festeggiare i 30 anni dalla nascita del marchio, attualmente il media franchise con maggior incasso di tutti i tempi con prodotti che spaziano da videogiochi a anime, manga e collezionabili di tutti i tipi. E il mito nasce proprio da qui: dalla storia di un uomo straordinario e dall’intuizione che ha cambiato per sempre la cultura pop. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di febbraio 2026

Edizioni BD e J-POP Manga parteciperanno al Nerd Show di Bologna, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 presso BolognaFiere.

