Giovanni Floris al Palacongressi dialogo con gli studenti del liceo Empedocle

Questa mattina al Palacongressi di Agrigento, Giovanni Floris ha incontrato gli studenti del liceo Empedocle. L’evento, promosso dalla scuola, ha visto lo scrittore e giornalista parlare con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e condividendo qualche aneddoto sulla sua carriera. I giovani hanno ascoltato con attenzione, interessati alle sue esperienze nel mondo del giornalismo e della scrittura.

Il palacongressi di Agrigento ha ospitato oggi lo scrittore e giornalista Giovanni Floris per un incontro organizzato dal liceo classico e musicale "Empedocle", diretto dal dirigente scolastico Marika Helga Gatto. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dall'ente Parco Valle dei Templi, ha offerto.

Tra libri antichi e identità culturale: gli studenti del liceo Empedocle scoprono la Lucchesiana

Gli studenti del liceo classico musicale Empedocle hanno visitato la biblioteca Lucchesiana nell’ambito del progetto “La Valle racconta il Mito”.

