In un angolo sconosciuto del pianeta si trova un luogo che non appare sulle mappe ufficiali, ma che influenza le decisioni di tutte le nazioni. Non si tratta di edifici governativi o di grandi strutture, bensì di una scuola innovativa, simbolo di un nuovo modo di imparare. Qui si sperimenta il metodo didattico del futuro, tra tecnologie e approcci rivoluzionari.

C’è un luogo che non compare nelle mappe del mondo, eppure decide il destino di ogni nazione. Non è un parlamento, non è un tribunale, non è un grattacelo di vetro. È un’aula. La SCUOLA del futuro non sarà soltanto un edificio più moderno o una connessione più veloce. Sarà una scelta morale, etica. Sarà il coraggio di chiederci: Che tipo di esseri umani vogliamo diventare? Sappiamo bene quale scuola “non vogliamo”, una scuola “vecchia”, “non in linea” con i tempi, non capace di preparare i cittadini di domani. Ma non sappiamo ancora come dovrebbe essere o evolvere la Scuola ideale, una scuola all’altezza del suo ruolo nella società, apprezzata da studenti, insegnanti, genitori, e che mantenga in equilibrio umanità e tecnologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la scuola del futuro. In classe ora nasce il domani

