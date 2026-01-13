Terremoto tutti gli studenti in classe domani | ma rimane chiusa una scuola a Ravenna

Dopo il terremoto, le scuole di Ravenna riapriranno regolarmente domani, ad eccezione della scuola Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale sono stati individuati spazi alternativi. La scuola Rodari di Mezzano, invece, è risultata agibile e riprenderà regolarmente le attività didattiche. Il Comune ha aggiornato sulla situazione, garantendo la ripresa delle lezioni per gli studenti e le studentesse delle scuole coinvolte.

L'aggiornamento del Comune di Ravenna sulle scuole dopo il terremoto: "L'attività didattica riprenderà regolarmente anche per gli alunni e le alunne della Rodari di Mezzano, dichiarata agibile, e della Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale sono stati individuati alternativi spazi idonei di. Test di Medicina, dal PD calabrese ancora attacchi al Governo: "una vittoria di Pirro che nuoce alla meritocrazia e alla futura classe medica". Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna.

Terremoto in Romagna, evacuate le scuole: paura tra gli studenti - Dopo la doppia scossa di terremoto registrata nella mattinata di oggi in Romagna, è scattata in diverse città la procedura di evacuazione preventiva delle scuole. urbanpost.it

Ancona, terremoto di magnitudo 4.2 ma il Benincasa resta in classe: solo 2 ore prima la prova d’evacuazione - 2 che ieri, alle 12,13, si è abbattuta sulla costa marchigiana, venendo percepita distintamente in tutta Ancona ... corriereadriatico.it

Buongiorno, state tutti bene Sabato h 5:55 DUE SCOSSE DI TERREMOTO RISVEGLIANO LA SICILIA ORIENTALE LE AVETE SENTITE - facebook.com facebook

