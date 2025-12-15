La magia dell’antiquariato torna nel cuore di Mirano con centocinquanta espositori

Domenica 21 dicembre, nel centro storico di Mirano, torna il mercatino dell’antiquariato “Oggetti dei Nonni”. Organizzato da Confcommercio del Miranese, l’evento mensile raduna circa 150 espositori, attirando appassionati, collezionisti e curiosi da tutta la regione, offrendo un’occasione unica per scoprire e acquistare oggetti d’epoca e testimonianze del passato.

