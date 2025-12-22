Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola torna a sorridere Bonechi fa piangere l’Affrico
MAZZOLA 1 AFFRICO 0 MAZZOLA: Chiarugi, Bonechi, Bruni (63’ Capezzuoli), Zanaj, Saitta, Campatelli, Rocchetti, Camilli (90’ Turillazzi), Cioni (63’ Gianassi), Barducci, Corsi. Panchina: Sampieri, Pagliai, Ghiozzi Pasqualetti, Puppato, Scardigli, Zizzo. Allenatore Pezzatini. AFFRICO: Mariotti, Guarducci, Benvenuti, Sidibe, Longo, Vaccari, Baccani, Tamburini (66’ Mazzanti), Morelli (60’ Vaggioli), Papini (81’ Iasparrone), Rocchini (72’ Bianchi). Panchina: Virgili, Sheade, Casati, Palazzini. Allenatore Bertini. Arbitro Norci di Arezzo (Giovannelli-Norgiolini). Reti: 59’ Bonechi. Note – Ammoniti: Rocchetti, Bruni, Camilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
