In vista della ripresa del campionato di Eccellenza, l’Affrico si prepara a tornare in campo dopo la pausa. Con 16 punti raccolti nella prima metà della stagione, la squadra si impegna a migliorare le proprie performance e affrontare con determinazione la seconda parte del campionato, puntando a risultati positivi e alla crescita del gruppo.

In vista della ripresa del campionato di Eccellenza, che riparte domenica, l’ Affrico, archiviata la prima metà della stagione con soli 16 punti all’attivo, è pronto per la ripartenza. Una classifica che non rende giustizia alle ambizioni del club, e la consapevolezza generale è che da domenica prossima inizierà un girone di ritorno tutto nuovo, dove i margini di errore non sono più ammessi. Alla squadra di Bertini il calendario mette subito di fronte le due formazioni più forti: Sansovino in trasferta e poi il derby casalingo contro la Rondinella. "Ripartiamo con due sfide che rappresentano il massimo livello di difficoltà di questo girone – puntualizza il diesse dell’Affrico, Furio Marangio –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Affrico, ripartenza da brividi d’alta quota.

