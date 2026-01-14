Ladro accoltellato dal proprietario durante il furto in villa | morto in ospedale

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, un ladro rimasto ferito durante un tentativo di furto in una villa è deceduto in ospedale a Magenta, nei pressi di Milano. Con il passare delle ore, emergono ulteriori dettagli sugli eventi e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo.

Con il passare delle ore si delineano meglio i contorni del decesso avvenuto questa mattina, mercoledì 14 gennaio, nei corridoi dell'ospedale di Magenta, nei dintorni di Milano. La vittima è un uomo sui 30 anni. Scaricato da un'auto davanti al nosocomio, l'uomo è stato preso subito in carico dai.

Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace ... tg24.sky.it

