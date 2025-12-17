Biblioteca intitolata ad Antonio Russello | Favara rende omaggio allo scrittore del Novecento

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favara celebra Antonio Russello, uno dei protagonisti della letteratura siciliana del Novecento, con l'intitolazione di una biblioteca in suo onore. L'iniziativa rende omaggio allo scrittore e alla sua importante eredità culturale, rafforzando il legame tra la città e il patrimonio letterario siciliano.

Immagine generica

Favara rende omaggio ad Antonio Russello, tra le voci più significative della letteratura siciliana del Novecento. Nella sede dell’istituto di istruzione superiore Enrico Fermi si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione della biblioteca scolastica allo scrittore favarese, autore capace. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Il festival Dedica rende omaggio a Sorj Chalandon, scrittore e reporter di guerra

Leggi anche: La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros. “Lavorare con registi diversi è come entrare in tanti mondi”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

biblioteca intitolata antonio russelloLa biblioteca dell’istituto Fermi a Favara intitolata allo scrittore Antonio Russello - Presso la sede di Favara dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, si è tenuta la cerimonia ufficiale di ... grandangoloagrigento.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.