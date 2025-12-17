Biblioteca intitolata ad Antonio Russello | Favara rende omaggio allo scrittore del Novecento
Favara celebra Antonio Russello, uno dei protagonisti della letteratura siciliana del Novecento, con l'intitolazione di una biblioteca in suo onore. L'iniziativa rende omaggio allo scrittore e alla sua importante eredità culturale, rafforzando il legame tra la città e il patrimonio letterario siciliano.
Favara rende omaggio ad Antonio Russello, tra le voci più significative della letteratura siciliana del Novecento. Nella sede dell’istituto di istruzione superiore Enrico Fermi si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione della biblioteca scolastica allo scrittore favarese, autore capace. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
