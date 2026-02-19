Lo scrittore casertano Antonio Bonagura a Casa Sanremo Writers

Antonio Bonagura, scrittore di Caserta, partecipa a Casa Sanremo Writers per il suo nuovo romanzo. La sua presenza si deve alla selezione tra molti autori emergenti, che hanno inviato le proprie opere. La manifestazione si svolge dal 24 al 28 febbraio 2026 e trasforma Sanremo in un centro di incontri letterari e artistici. Durante l’evento, Bonagura incontrerà altri scrittori e professionisti del settore, portando la sua voce tra gli ospiti di questa edizione. La città si prepara quindi a vivere una settimana dedicata alla cultura e alla creatività.

Dal 24 al 28 febbraio 2026 la Città dei Fiori non sarà solo capitale della musica, ma anche un crocevia letterario di grande spessore. È con entusiasmo che si annuncia la partecipazione dello scrittore e attore casertano Antonio Bonagura al Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers, l'appuntamento dedicato alla letteratura in programma durante la settimana del Festival di Sanremo. Bonagura presenterà il suo romanzo, "Portami via da qui", edito da La Caravella Editrice, un'opera potente che getta luce sulle complessità e le ombre dell'iter delle adozioni internazionali. Tra Amore, Investigazione e Denuncia Sociale Classificato nel genere Thriller Drammatico Azione-Investigativo, "Portami via da qui" si rivolge a un vasto pubblico, intercettando in particolare gli amanti del thriller con un profondo sfondo sociale e umano.