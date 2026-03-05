È guerra tra i musulmani | razzo iraniano sulla Turchia blackout generale in Iraq

Recentemente si sono verificati diversi eventi tra i paesi musulmani: un razzo iraniano ha colpito la Turchia, mentre in Iraq si è verificato un blackout generale. Ankara ha convocato l’ambasciatore di Teheran in risposta al missile abbattuto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, le autorità del Qatar hanno arrestato alcune cellule legate ai Pasdaran.

In un comunicato diffuso dal suo ufficio e rilanciato dall’agenzia irachena Ina, il religioso - considerato una delle figure spirituali più influenti del mondo sciita - ha invitato i musulmani e «tutte le persone libere del mondo» a denunciare il conflitto e a dimostrare solidarietà verso quello che viene definito «l’oppresso popolo iraniano». Sistani, nato nella città iraniana di Mashhad come l’ex Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco di Stati Uniti e Israele, ha sollecitato governi e organizzazioni internazionali a fare «tutto il possibile» per fermare immediatamente la guerra e trovare una soluzione pacifica alla questione nucleare iraniana nel rispetto del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

«L'obiettivo del missile iraniano diretto in Turchia era una base Usa. La guerra? Ecco quanto durerà». L'analisi del generale BellaciccoUn missile balistico iraniano in direzione della Turchia ed una nave affondata da un sottomarino Usa con almeno 80 morti.

Iran, la guerra si allarga: blackout ed esplosioni in IraqIl conflitto in Medio Oriente si allarga: blackout in tutto l'Iraq ed esplosioni a Baghdad ed Erbil.

La guerra si allarga, missile verso la TurchiaAl largo dello Sri Lanka un sottomarino americano ha colpito e affondato una fregata iraniana, facendo almeno 87 morti e più di trenta dispersi. Blackout totale in Iraq. Il Senato Usa boccia la risolu ... ansa.it

Iran, la guerra in diretta: Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia, senato Usa boccia stop ai poteri di guerra a TrumpRaid congiunti di Israele e Stati Uniti hanno colpito diverse aree di Teheran, prendendo di mira anche il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran. Washington ha destinato ... fanpage.it

