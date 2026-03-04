Iran la guerra si allarga | blackout ed esplosioni in Iraq

In Iraq, il paese è rimasto senza energia a causa di un blackout diffuso, mentre si sono verificati diversi esplosioni. La situazione si sta aggravando, con tensioni che si estendono oltre i confini dell’Iran, coinvolgendo ora anche il territorio iracheno. Nessuna informazione ufficiale ha ancora chiarito le cause di questi eventi né le modalità con cui si svilupperanno nelle prossime ore.

Il conflitto in Medio Oriente si allarga: blackout in tutto l'Iraq ed esplosioni a Baghdad ed Erbil. Gli Usa invitano a lasciare il Paese. Il conflitto rischia di estendersi. Il nuovo fronte sembra essere quello dell’Iraq, con il Paese in completo blackout. La rete elettrica si è fermata in tutte le province irachene, comunica il ministro dell’Energia annunciando il blackout totale in tutto il Paese. Al Jazeera, inoltre, riferisce di diverse esplosioni che sarebbero state avvertite vicino all’aeroporto di Baghdad e alla base americana nella stessa Baghdad e a Erbil. Al momento non sono note le cause del blackout, che il ministero sta tentando di individuare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La guerra ora si allarga: raid sull’Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Grossi (Aiea): “Situazione preoccupante, rischio radiazioni”L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e Usa procede, secondo un funzionario di Tel Aviv, “più velocemente del previsto”.

La Guerra che Cambiò il Medio Oriente (1980–1988): Iran vs Iraq

Mondiali 2026, cosa può cambiare con la guerra? L'Iran si ritira ma a Trump non interessa. Quale squadra può prenderne il postoLa guerra in Iran potrebbe avere ripercussioni concrete sui Mondiali di calcio in programma a giugno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La situazione attuale non è rasscurante

Iran, Sanchez: «La posizione della Spagna è semplice: no alla guerra»Il premier spagnolo risponde a Trump: «Inaccettabile che alcuni presidenti usino la guerra per coprire i propri fallimenti»

