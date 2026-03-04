L' obiettivo del missile iraniano diretto in Turchia era una base Usa La guerra? Ecco quanto durerà L' analisi del generale Bellacicco

Un missile balistico iraniano ha preso di mira una base in Turchia, mentre una nave è stata affondata da un sottomarino statunitense provocando almeno 80 vittime. La situazione si sta sviluppando in un clima di crescente tensione tra le parti coinvolte. Le autorità stanno monitorando gli eventi e analizzando le possibili evoluzioni del conflitto.

Un missile balistico iraniano in direzione della Turchia ed una nave affondata da un sottomarino Usa con almeno 80 morti. Imperversa la guerra in Iran. Il generale Marcello Bellacicco, che ha maturato molteplici esperienze operative in Italia e all'estero, partecipando a missioni Onu e Nato, in Mozambico, Angola, Rwanda, Balcani e Afghanistan analizza il quadro attuale e le capacità di resistenza militare di Teheran. Generale un missile lanciato contro la Turchia è stato intercettato dalla Nato. C’è rischio di un’escalation che coinvolga l’Alleanza Atlantica? «La Turchia è stata tra le Nazioni che hanno condannato l'attacco di Usa e Israele all'Iran, per cui potrebbe sembrare veramente strano un missile di Teheran direttamente allo Stato turco, perché andrebbe contro gli interessi iraniani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Missile iraniano verso la Turchia intercettato dalla Nato, fonte Ankara: «Obiettivo era base a Cipro». La ricostruzioneUn missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

Missile balistico iraniano abbattuto dalla Nato: era diretto in TurchiaÈ stato colpito nel Mediterraneo orientale e, come ha spiegato il governo di Ankara, era diretto verso lo spazio aereo turco.

Missile iraniano verso la Turchia intercettato dalla Nato, fonte Ankara: «Obiettivo era base a Cipro». La ricostruzioneUn missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando ... ilmattino.it

Fonte Ankara, 'Turchia non era obiettivo del missile iraniano ma base a Cipro'ISTANBUL, 04 MAR - La Turchia non era l'obiettivo di un missile lanciato dall'Iran, diretto verso lo spazio aereo turco e distrutto dai sistemi di difesa aerea della Nato, ha dichiarato mercoledì al ... ansa.it

Un missile è stato ritrovato a Qamishli, nel nord della Siria, al confine con la Turchia. Joudi Asaad, pastore di 18 anni, ha raccontato di averlo notato intorno alle sette del mattino: "All'improvviso lo abbiamo visto esplodere in cielo e cadere a terra. Gli animali si facebook

