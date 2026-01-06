Milan allarme Loftus-Cheek | stop in allenamento è a rischio col Genoa
Il Milan si prepara per la sfida con il Genoa, ma emergono preoccupazioni per le condizioni di Loftus-Cheek, fermo durante l’allenamento a causa di un problema fisico. La sua disponibilità potrebbe essere compromessa, aggiungendo incertezza alla vigilia della 19ª giornata di Serie A. La società e lo staff tecnico monitorano attentamente la situazione in vista della partita, che si annuncia cruciale per il cammino dei rossoneri.
Problemi a Milanello alla vigilia di Milan-Genoa. Milan continua la preparazione per la 19ª giornata di Serie A, ma dall’ultima seduta arriva una notizia che preoccupa Massimiliano Allegri. Si è fermato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista ha accusato un fastidio durante l’allenamento e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Al momento non c’è una diagnosi ufficiale, ma la sua presenza giovedì sera è in dubbio, anche in vista del successivo impegno di campionato contro la Fiorentina. Resta delicata anche la situazione di Christopher Nkunku, che ha svolto ancora lavoro personalizzato per i postumi del problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, le ultime dall’allenamento su Estupinan, Loftus-Cheek e Nkunku: chi ci sarà contro il Pisa?
Leggi anche: Sarri chiama Loftus-Cheek: la Lazio studia l’asse col Milan
Cagliari-Milan, Loftus-Cheek insieme a Leao! Le ultime sulle condizioni di Pavlovic; Lazio, Guendouzi è in partenza. Sarri vuole Loftus-Cheek; Lazio, Loftus-Cheek (per ora) è un sogno di mercato: ma con Sarri fu la sua annata migliore; GAZZETTA - Milan, pronti i rinnovi per Tomori e Loftus-Cheek.
Milan in ansia: Loftus-Cheek si ferma in allenamento. Le condizioni - Il centrocampista inglese si è infatti fermato durante l’allenamento odierno a causa di un piccolo problema fisico. lalaziosiamonoi.it
Milan, stop per Loftus-Cheek: verrà rivalutato nelle prossime ore - Genoa: l’inglese verrà rivalutato nelle prossime ore Allenamento mattutino per il Milan in vista della sfida di ... gianlucadimarzio.com
Milan, non si è allenato in gruppo oggi: nuovo stop - Infortunio per un altro giocatore rossonero: il centrocampista oggi non si è allenato con il gruppo, tutti i dettagli ... milanlive.it
«David Odogu ha condiviso sui social la proposta di matrimonio alla fidanzata Naemi Grünwald. » Dopo il piccolo allarme in difesa nella trasferta a Cagliari, il Milan si prepara a tornare alla normalità in vista dell’impegno contro il Genoa. La squadra ha dovuto - facebook.com facebook
Allarme Milan: a Cagliari con l'attacco spuntato. Pulisic a rischio, Nkunku acciaccato e Leao solo a gara in corso. Fullkrug... x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.