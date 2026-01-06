Milan allarme Loftus-Cheek | stop in allenamento è a rischio col Genoa

Il Milan si prepara per la sfida con il Genoa, ma emergono preoccupazioni per le condizioni di Loftus-Cheek, fermo durante l’allenamento a causa di un problema fisico. La sua disponibilità potrebbe essere compromessa, aggiungendo incertezza alla vigilia della 19ª giornata di Serie A. La società e lo staff tecnico monitorano attentamente la situazione in vista della partita, che si annuncia cruciale per il cammino dei rossoneri.

Problemi a Milanello alla vigilia di Milan-Genoa. Milan continua la preparazione per la 19ª giornata di Serie A, ma dall’ultima seduta arriva una notizia che preoccupa Massimiliano Allegri. Si è fermato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista ha accusato un fastidio durante l’allenamento e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Al momento non c’è una diagnosi ufficiale, ma la sua presenza giovedì sera è in dubbio, anche in vista del successivo impegno di campionato contro la Fiorentina. Resta delicata anche la situazione di Christopher Nkunku, che ha svolto ancora lavoro personalizzato per i postumi del problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

