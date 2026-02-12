Il chirurgo di Brignone | Nella gamba sinistra ha ancora una placca e 7 o 8 viti il ginocchio le fa ancora male
Federica Brignone ha ancora problemi alla gamba sinistra, dove un tempo aveva una placca e diverse viti. La vittoria nel Super G alle Olimpiadi non cancella il dolore al ginocchio, che le dà ancora fastidio. La campionessa si confronta con le conseguenze di un infortunio serio e con il peso di un successo straordinario.
La clamorosa vittoria nel Super G alle Olimpiadi di Federica Brignone si inserisce, pur con tutti i distinguo dei due casi clinici, nel “dibattito Vonn”: i grandi atleti possiamo solo ammirarli, capirne i sacrifici e la soglia del rischio non è da noi. E quindi: Brignone ha vinto l’oro olimpico a 35 anni e 7 mesi, poco più di 10 mesi dopo essersi rotta malissimo tibia, perone e crociato della gamba sinistra, il 3 aprile scorso. In pratica ha passato tutto il tempo che le altre hanno usato per fare la preparazione a guarire e fare riabilitazione. Ma di più: Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica della Federazione e soprattutto chirurgo che l’ha operata due volte, dice all’Ansa che questa vittoria “vista la frattura non era immaginabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Brignone Giulia
“Ha rischiato di perdere una gamba e le è esploso un ginocchio. Basta, spero smetta, tanto ha vinto tutto”: la mamma di Brignone
Giovane si fa male a una gamba durante la discesa a valle, quattro escursionisti soccorsi nella notte [VIDEO]
Durante una discesa in montagna, quattro escursionisti sono stati soccorsi nella notte dopo che uno di loro si è infortunato a una gamba a causa di una distorsione.
Ultime notizie su Brignone Giulia
Argomenti discussi: De Carli: Ecco perché Brignone ha già fatto un miracolo a recuperare. Lindsey Vonn? Ha deciso di rischiare; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, capolavoro di Brignone davanti a Mattarella: Incredibile. Fuori Goggia; Sarà molto difficile ritrovare Lindsey Vonn sulle piste del Circo Bianco; Brignone: Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui.
Il chirurgo di Brignone, l'oro era inimmaginabile vista la frattura(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 12 FEB - La vittoria nel Super G alle Olimpiadi di Federica Brignone vista la frattura non era immaginabile secondo Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fi ... msn.com
De Carli: Ecco perché Brignone ha già fatto un miracolo a recuperare. Lindsey Vonn? Ha deciso di rischiareIl chirurgo Angelo De Carli esperto in ortopedia e traumatologia e medico nello staff della nazionale italiana di calcio: Per Federica un recupero molto complesso e quasi impensabile in questi termin ... corrieredellosport.it
Dalla caduta che ha messo a rischio la sua carriera… all’oro olimpico in SuperG: Federica Brignone riscrive la sua storia. La malasorte non esiste! Festeggiamo insieme la sua bella, e meritata vittoria. Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/f62256 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.