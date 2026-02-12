Il chirurgo di Brignone | Nella gamba sinistra ha ancora una placca e 7 o 8 viti il ginocchio le fa ancora male

Federica Brignone ha ancora problemi alla gamba sinistra, dove un tempo aveva una placca e diverse viti. La vittoria nel Super G alle Olimpiadi non cancella il dolore al ginocchio, che le dà ancora fastidio. La campionessa si confronta con le conseguenze di un infortunio serio e con il peso di un successo straordinario.

La clamorosa vittoria nel Super G alle Olimpiadi di Federica Brignone si inserisce, pur con tutti i distinguo dei due casi clinici, nel “dibattito Vonn”: i grandi atleti possiamo solo ammirarli, capirne i sacrifici e la soglia del rischio non è da noi. E quindi: Brignone ha vinto l’oro olimpico a 35 anni e 7 mesi, poco più di 10 mesi dopo essersi rotta malissimo tibia, perone e crociato della gamba sinistra, il 3 aprile scorso. In pratica ha passato tutto il tempo che le altre hanno usato per fare la preparazione a guarire e fare riabilitazione. Ma di più: Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica della Federazione e soprattutto chirurgo che l’ha operata due volte, dice all’Ansa che questa vittoria “vista la frattura non era immaginabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

