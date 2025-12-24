Natale col maltempo | allerta prorogata su Costiera Amalfitana e Monti Picentini
La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico su specifiche aree del territorio. Il provvedimento, che riguarda le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
