Natale col maltempo | allerta prorogata su Costiera Amalfitana e Monti Picentini

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico su specifiche aree del territorio. Il provvedimento, che riguarda le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo su Napoli e Campania, prorogata l'allerta meteo fino a Natale

Leggi anche: Campania, prorogata allerta meteo gialla fino a domani su tutta la fascia costiera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo Campania, allerta meteo prorogata fino a Natale; A Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania; Maltempo, allerta prorogata fino alla mattina di Natale; Maltempo, allerta prorogata fino alla mattina di Natale.

natale maltempo allerta prorogataNatale col maltempo: allerta prorogata su Costiera Amalfitana e Monti Picentini - La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico su specifiche aree del territorio. salernotoday.it

natale maltempo allerta prorogataNatale con il maltempo: prorogata fino al 25 dicembre l’Allerta Meteo per temporali - Scopri tutti i dettagli riguardo Natale con il maltempo: prorogata fino al 25 dicembre l'Allerta Meteo per temporali . casertaweb.com

natale maltempo allerta prorogataIn Toscana Natale con allerta gialla per pioggia e neve - Prorogata l'allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico a tutta la giornata di Natale, domani giovedì 25 dicembre, su costa meridionale, arcipelago, valle del Reno e Alto Mugello. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.