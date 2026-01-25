Bagnoli Irpino potenzia i soccorsi | concesso nuovo locale operativo nel Parco dei Monti Picentini

Il Comune di Bagnoli Irpino ha istituito un nuovo locale operativo presso il Museo dell’ambiente e del territorio a Laceno, nel Parco dei Monti Picentini. Questa iniziativa mira a potenziare i servizi di soccorso e sorveglianza medica nella zona, garantendo interventi tempestivi e una presenza rafforzata sul territorio. La nuova struttura rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e l’assistenza nelle aree protette del parco.

LACENO (AV) - Il Comune di Bagnoli Irpino ha messo a disposizione un nuovo spazio operativo per il servizio di sorveglianza medica, presso il Museo dell'ambiente e del territorio (conosciuto come "Rotonda") a Laceno, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini.Un'iniziativa che si inserisce.

