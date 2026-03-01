Dubai sotto attacco famiglia del Comasco nel bunker con 500 turisti | Missili nel cielo e gente a terra terrorizzata

A Dubai una famiglia di Faloppio, in provincia di Como, si trova attualmente in un bunker insieme a circa 500 turisti, mentre nel cielo si succedono lanci di missili e boati notturni. La regione rimane sotto stretta sorveglianza e lo spazio aereo è ancora chiuso, creando un clima di forte tensione tra i presenti. La situazione di emergenza coinvolge numerosi visitatori e residenti nella zona.

Missili nel cielo, boati nella notte e centinaia di persone costrette a rifugiarsi in un bunker. È l’incubo che sta vivendo una famiglia di Faloppio, in provincia di Como, bloccata a Dubai mentre lo spazio aereo resta chiuso e la tensione nella regione continua a crescere. A raccontarlo in esclusiva a QuiComo è Gennaro Manna, che si trova negli Emirati con la moglie Rafaela e la figlia Rebecca, ancora minorenne. La famiglia si trovava in albergo quando improvvisamente è scattato l’allarme. “Abbiamo sentito i telefoni suonare tutti insieme – racconta – un allarme fortissimo. Siamo scesi di corsa nella hall dell’hotel e dal palazzo si vedevano chiaramente i missili nel cielo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Attacco all’Iran, Big Mama bloccata a Dubai: “Continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

BigMama bloccata a Dubai dopo attacco Iran, appello in lacrime: "Sento missili sulla testa, sono terrorizzata"BigMama lancia un appello disperato sui social dopo essere rimasta bloccata a Dubai.

Perché anche Dubai è sotto attacco? Le esplosioni al The Palm, la paura dei 200 studenti italiani. E c'è anche CrosettoLe monarchie del Golfo erano in allarme da tempo e avevano chiesto a Trump di evitare un attacco contro l'Iran per timore di una rappresaglia di Teheran, che è in corso. I boati sull'isola «The Palm»: ... roma.corriere.it

Attacco Iran su Dubai, la testimonianza di D'AmbrosioNel video l'intervento di Danilo D'Ambrosio in diretta a Sky Sport 24 da Dubai, dove era in vacanza con la famiglia ed è rimasto bloccato a seguito della controffensiva iraniana agli attacchi congiunt ... sport.sky.it

Veronese di 21 anni sotto i missili a Dubai: «Speriamo di tornare presto in Italia» x.com

Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile» - facebook.com facebook