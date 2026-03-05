Due persone sono rimaste ferite in un attacco con droni iraniani all’aeroporto di Nakhchivan, regione autonoma dell’Azerbaigian nel Caucaso meridionale. L’incidente ha provocato momenti di tensione nella zona, con i droni che hanno colpito l’aeroporto senza causare danni gravi. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando la situazione.

Momenti di tensione nel Caucaso meridionale dopo un attacco con droni che ha colpito la regione autonoma di Nakhchivan, in Azerbaigian. Secondo quanto riferito dalle autorità di Baku, velivoli senza pilota provenienti dall’Iran hanno preso di mira alcune strutture civili, causando il ferimento di due persone. In base alle informazioni diffuse dal ministero degli Esteri azero, uno dei droni avrebbe colpito direttamente il terminal dell’aeroporto della Repubblica autonoma di Nakhchivan. Un secondo velivolo sarebbe invece precipitato nei pressi di una scuola nel villaggio di Chakarabad, provocando momenti di forte paura tra i residenti. Testimoni hanno raccontato di aver sentito prima il sibilo del drone e subito dopo una forte esplosione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l’aeroporto di Nakhchivan: due feriti

Droni iraniani hanno colpito l'aeroporto internazionale di Nakhchivan in AzerbaijanTre droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian in prossimità del confine...

Due droni iraniani si sono schiantati in AzerbaigianUno dei velivoli ha colpito un edificio dell’aeroporto di Nakhchivan, capitale dell’exclave che confina anche con Armenia e Turchia.

Contenuti utili per approfondire Azerbaigian droni iraniani colpiscono....

Temi più discussi: Iran, colpita una petroliera al largo del Kuwait. Nuovi attacchi a Teheran. Droni iraniani colpiscono aeroporto in Azerbaigian; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: cosa sappiamo finora; Guerra Iran, ultime notizie: nuova ondata di attacchi, che succede oggi.

Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l'aeroporto. Il ministro degli Esteri: «Teheran fornisca spiegazioni»Anche l'Azerbaigian colpito dall'Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia governativa azera Apa, Teheran avrebbe lanciato attacchi con droni sull'aeroporto internazionale ... ilmattino.it

Gli aggiornamenti sulla guerra in medio oriente: droni iraniani colpiscono l'AzerbaijanAttaccati un terminal dell'aereoporto e una scuola. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una risposta appropriata ... ilfoglio.it

Iran: droni sull’aeroporto di Nakhchivan in Azerbaigian, danni e due feriti. Missile su un hotel in Kuwait | VIDEO - facebook.com facebook

Due droni iraniani si sono schiantati in Azerbaigian: uno ha colpito l'aeroporto dell'exclave di Nakhchivan x.com