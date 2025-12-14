Schierato il primo squadrone di droni kamikaze LUCAS | cosa c' è dietro la mossa Usa

Il 3 dicembre il CENTCOM ha annunciato l’attivazione di una nuova task force dedicata all’uso di droni kamikaze LUCAS, segnando un cambiamento significativo nella strategia militare statunitense. Questa mossa introduce un approccio innovativo e più economico nel campo dei sistemi unmanned, con un focus su attacchi a lunga autonomia e basso costo.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ( CENTCOM ) ha ufficializzato il 3 dicembre l’avvio di una nuova task force incaricata di operare droni d’attacco a basso costo e lunga autonomia, aprendo una fase inedita nell’impiego dei sistemi unmanned da parte delle forze americane. Si tratta del primo squadrone statunitense composto interamente da piattaforme monouso dedicate alle operazioni d’urto. Un passaggio che riflette l’evoluzione del campo di battaglia mediorientale, dove la proliferazione di droni offensivi ha imposto a Washington un adeguamento rapido delle proprie capacità. La nuova task force (TFSS). Ilgiornale.it

