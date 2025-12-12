Vuole spostare i missili nel cortile cinese | cosa c’è dietro la mossa del Giappone

Il Giappone sta rafforzando la propria difesa nella regione, spostando missili terra-aria potenziati e aumentando la presenza militare sull'isola di Yonaguni, a breve distanza da Taiwan. Questa mossa strategica solleva interrogativi sulle intenzioni del governo giapponese e sulle implicazioni geopolitiche nell'area, in un contesto di crescente tensione tra potenze regionali e mondiali.

Non solo missili terra-aria potenziati a medio raggio Type 03 sull'isola meridionale di Yonaguni, in linea d'aria a circa 110 chilometri di distanza da Taiwan. Il Giappone sta maturando l'idea di esportare lo stesso sistema anche nelle Filippine, nel cuore del conteso Mar Cinese Meridionale, in una mossa che contribuirebbe ad alimentare ulteriormente la tensione con Pechino. Pare che il governo di Takaichi Sanae abbia già intrattenuto i primi colloqui con Manila sul tema e che il trasferimento dell'arma non sia affatto utopica. Uno studio approfondito sul dossier avrà inizio non appena Tokyo deciderà formalmente di eliminare una norma che limita l'export di equipaggiamenti per la Difesa, in un cambiamento che potrebbe diventare effettivo nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vuole spostare i missili nel cortile cinese: cosa c’è dietro la mossa del Giappone

