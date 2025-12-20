Bloccato un drone diretto al carcere | trasportava un telefono e oltre 300 grammi di droga

LECCE – Sotto sequestro un altro drone penetrato all'interno del carcere di Lecce, a distanza dell'altro intercettato pochi giorni fa. Nei giorni scorsi, il personale polizia penitenziaria, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e di.

