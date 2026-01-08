Mini serra domestica e droga pronta allo spaccio | arrestato trentasettenne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver allestito una mini serra domestica dedicata alla coltivazione di marijuana. L’abitazione, trasformata in un laboratorio artigianale, è stata scoperta durante i controlli delle forze dell’ordine. L’attività illecita e la presenza di sostanze stupefacenti hanno portato all’arresto dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse di coltivazione e spaccio di droga.

Coltivava marijuana all'interno della propria abitazione, trasformata in una vera e propria serra artigianale. È finito così in arresto un trentasettenne messinese, già noto alle forze dell'ordine, nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla.

