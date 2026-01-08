Rivolta in infermeria nel carcere di Frosinone | detenuti aggrediscono medici e agenti

Nella serata del 7 gennaio 2026, si sono verificati incidenti presso la Casa circondariale di Frosinone, dove alcuni detenuti hanno aggredito medici e agenti di polizia penitenziaria. L'episodio ha generato tensione tra le persone presenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza all’interno della struttura. È ancora in corso l’attività di ricostruzione dei fatti e di verifica delle eventuali conseguenze.

Momenti di forte tensione nella serata del 7 gennaio 2026, all’interno della Casa circondariale di Frosinone. Intorno alle 22, tre detenuti, accompagnati in infermeria perché uno di loro accusava un grave malore e non riusciva a reggersi in piedi, hanno dato vita a un episodio di violenza nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

