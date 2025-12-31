Rivolta dei detenuti alla Dozza 10 agenti in ospedale

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2025, una rivolta nei locali della Dozza ha coinvolto alcuni detenuti, portando all’intervento di dieci agenti. Durante l’incidente, due agenti sono stati soccorsi in ospedale dopo aver inalato il fumo. L’episodio si è concluso intorno alla mezzanotte e mezza, evidenziando tensioni all’interno del carcere e l’intervento delle forze dell’ordine.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Si è conclusa intorno alla mezzanotte e mezza, con d ieci agenti al pronto soccorso per aver inalato il fumo, la rivolta che, ieri sera, è scoppiata in due sezioni del secondo piano del padiglione giudiziario della Dozza. Una cinquantina i detenuti coinvolti, tutti appartenenti alle sezioni 2A e 2B dell'istituto. L'origine della rivolta in carcere. Stando a quanto ricostruito dalla penitenziaria, tutto sarebbe iniziato dalle proteste di un recluso albanese, che affermava di aver ingoiato uno stuzzicadenti e pretendeva di essere ricoverato in ospedale. Al diniego del medico, sarebbe scoppiata la protesta, ad opera dei compagni di sezione dell'uomo.

