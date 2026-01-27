Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea | Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Frase infelice bisogna portare rispetto Deve stare più attento quando parla!

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione. La conferenza stampa ha affrontato temi legati alla sfida e alle parole dei protagonisti, evidenziando la necessità di mantenere un atteggiamento professionale e rispettoso nel contesto sportivo internazionale.

