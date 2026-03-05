La stagione 2026 del ciclismo entra nel vivo con l’atteso evento delle Strade Bianche, che si svolge in Italia. La gara si terrà nelle prossime settimane e rappresenta uno dei momenti più importanti del calendario internazionale. Per seguire la corsa, gli appassionati potranno consultare i programmi televisivi e le piattaforme di streaming che trasmetteranno l’evento in diretta.

La stagione 2026 del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo le prime classiche disputate nelle regioni del Belgio, il calendario internazionale propone uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno, le Strade Bianche. La corsa italiana, giunta alla sua 20esima edizione, si disputerà sabato 7 marzo attorno alla città di Siena, con un percorso leggermente meno duro rispetto rispetto agli ultimi anni. Lo spettacolo sarà sempre garantito dai quattordici settori in sterrato (63,1 chilometri in totale), due in meno del 2025, e dal circuito finale con Colle Pinzuto e Le Tolfe, prima dell’arrivo nell’iconica Piazza del Campo. Parterre come sempre di primo livello per la corsa toscana, conquistata nelle ultime due edizioni da Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv la finale dei Mondiali di freccette 2026: orario, programma, streamingSaranno l’inglese Luke Littler ed il neerlandese Gian Van Veen i protagonisti della finale dei Mondiali di freccette 2026, che si terrà nella serata...

Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Benidorm 2026: orario, programma, streamingAndrà in scena domenica 18 gennaio la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026.

70 Italian Conversations in One Video | 3 Hours A1–A2 Listening Practice

Approfondimenti e contenuti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Strade Bianche 2026: percorso, i big al via e dove vederla in TV; Strade Bianche 2026, ci siamo! Date, programma, altimetrie e percorso: la guida completa in attesa di Pogacar; TV - strade-bianche.it.

Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo a Siena la Classica del Nord più a Sud d’Europa: grande favorito Tadej Pogacar, a caccia del poker ... tuttosport.com

Strade Bianche 2026: percorso, programma, chi ci sarà e dove vedere l'incredibile gara tra le Crete Senesi · Ciclismo su stradaIl 7 marzo 2026 la Strade Bianche giunge alla ventesima edizione. ll favorito è sempre Tadej Poga?ar, che potrebbe vincere la Classica del nord più a sud d'Europa per la quarta volta: sarebbe record ... olympics.com

In occasione delle Strade Bianche, il 5 marzo apertura serale straordinaria dalle 21.15 alle 24 Musica dal vivo di Siena Jazz, arte e degustazione vini - facebook.com facebook

Vivi l’energia della Strade Bianche dove la corsa esplode. Fan Zone – Salita delle Tolfe 7 marzo 2026 | dalle ore 10 Maxischermo con diretta della corsa Musica, food & beverage Ampio parcheggio Non mancare! #StradeBianche x.com