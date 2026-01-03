Dove vedere in tv la finale dei Mondiali di freccette 2026 | orario programma streaming

La finale dei Mondiali di freccette 2026 si svolgerà sabato 3 gennaio all’Alexandra Palace di Londra, con Luke Littler e Gian Van Veen protagonisti. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire l’evento in diretta in televisione e online.

Saranno l'inglese Luke Littler ed il neerlandese Gian Van Veen i protagonisti della finale dei Mondiali di freccette 2026, che si terrà nella serata di sabato 3 gennaio all'Alexandra Palace di Londra. L'ultimo atto del PDC World Darts Championship metterà in palio un montepremi record da un milione di sterline per il vincitore, mentre il secondo classificato del torneo intascherà un assegno da 400.000 sterline. Littler, giovane fenomeno inglese classe 2007, è il numero 1 del ranking e va a caccia del bis dopo il trionfo iridato di un anno fa. Il padrone di casa britannico sta giocando ad un livello stellare e va considerato il favorito della vigilia, anche se il suo avversario (n.

