Domenica 18 gennaio si svolge a Benidorm, in Spagna, la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Dopo le prime sei tappe in Belgio, l’evento rappresenta un momento importante per le classifiche generali maschili e femminili. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire la competizione in TV e online.

Andrà in scena domenica 18 gennaio la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Dopo sei appuntamenti consecutivi in Belgio, la stagione proseguirà ora a Benidorm, in Spagna, in una giornata decisiva per le classifiche generali maschili e femminili. Non solo però prove Elite perché sul circuito iberico andranno anche in scena le gare valide per le categorie Junior e per l’Under 23 maschile. A tre tappe dal termine, la classifica degli Elite vede una situazione più che equilibrata. Mathieu Van Der Poel, con cinque vittorie nelle ultime sei gare, è al comando con 10 punti di vantaggio sul belga Thibau Nys. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Benidorm 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Van der Poel a Namur: orario Coppa del Mondo ciclocross, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e gigante ad Adelboden: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma; Madonna di Campiglio | Slalom maschile, 1ª manche in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Tarvisio e Wengen, canali, streaming.

Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it