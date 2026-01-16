Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Benidorm 2026 | orario programma streaming
Domenica 18 gennaio si svolge a Benidorm, in Spagna, la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Dopo le prime sei tappe in Belgio, l’evento rappresenta un momento importante per le classifiche generali maschili e femminili. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire la competizione in TV e online.
Andrà in scena domenica 18 gennaio la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Dopo sei appuntamenti consecutivi in Belgio, la stagione proseguirà ora a Benidorm, in Spagna, in una giornata decisiva per le classifiche generali maschili e femminili. Non solo però prove Elite perché sul circuito iberico andranno anche in scena le gare valide per le categorie Junior e per l’Under 23 maschile. A tre tappe dal termine, la classifica degli Elite vede una situazione più che equilibrata. Mathieu Van Der Poel, con cinque vittorie nelle ultime sei gare, è al comando con 10 punti di vantaggio sul belga Thibau Nys. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere in tv Van der Poel a Namur: orario Coppa del Mondo ciclocross, programma, streaming
Leggi anche: Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming
Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e gigante ad Adelboden: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma; Madonna di Campiglio | Slalom maschile, 1ª manche in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Tarvisio e Wengen, canali, streaming.
Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming - 2026 si sposta ora a Zonhoven (Belgio), per vivere il nono appuntamento della ... oasport.it
Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Oberhof: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Dall'8 all'11 gennaio va in scena la quarta tappa del massimo circuito di biathlon a Oberhof, in Germania. olympics.com
Cose che possono succedere in quattro giorni: perdere la Supercoppa col Barça, vedere sulla panchina Arbeloa al posto di Xabi Alonso, uscire dalla Coppa del Re agli ottavi di finale contro una squadra di Segunda División Il Real Madrid verrà fuori d facebook
Dove vedere #NigeriaMarocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.