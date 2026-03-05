Dove e quando aprirà il più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter

Il più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter aprirà presto in una grande città italiana. L'apertura è prevista tra poche settimane, con una cerimonia ufficiale che attirerà molti appassionati. La struttura occuperà un ampio spazio e sarà ricca di prodotti legati alla saga, dagli articoli di abbigliamento ai gadget esclusivi. L'inaugurazione si svolgerà in un giorno specifico e sarà seguita da eventi speciali.

Siete fan di Harry Potter? Sarete lieti di sapere che presto aprirà il più grande negozio al mondo a lui dedicato: ecco dove e quando verrà inaugurato.