Harry Potter chi? Arriva a Roma Supermagic Elementi | il più grande spettacolo di magia d’Europa

Harry Potter chi? Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa. Un evento che combina spettacoli sorprendenti e atmosfere magiche, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Un’occasione per scoprire l’arte della magia in un contesto teatrale di grande livello, ideale per appassionati e famiglie.

Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, con un'edizione sorprendente e piena di meraviglia per vivere un'indimenticabile esperienza teatrale, sospesa tra sogno e realtà, dove tutto è possibile. Dal 22 gennaio all'8 febbraio 2026, l'Auditorium della Conciliazione ospita la 22ª edizione di questo evento che ogni anno incanta migliaia di spettatori con due ore di magia dal vivo. Il titolo di quest'anno è ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell'arte magica con illusioni spettacolari e performance mozzafiato.

