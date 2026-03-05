Douglas Luiz Juve può davvero tornare in estate? La situazione

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz ha segnato ieri contro il Chelsea, attirando l'attenzione sulla sua situazione contrattuale. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore e si parla di un possibile ritorno in estate. La questione riguarda le trattative tra il club inglese e altre squadre interessate. Resta da capire se ci saranno sviluppi concreti durante la prossima finestra di mercato.

