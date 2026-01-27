Juve Douglas Luiz va all' Aston Villa | si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate

La trattativa tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz si riaccende, dopo aver superato la concorrenza del Chelsea. Il centrocampista, attualmente al Nottingham Forest, potrebbe cambiare squadra a fine stagione. Questa operazione rappresenta una possibilità concreta per entrambe le società, che stanno valutando le opzioni per rafforzare il proprio reparto centrale. La vicenda resta aperta e in attesa di sviluppi futuri.

Douglas Luiz lascia il Nottingham Forest e va all'Aston Villa, in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juve perde la certezza di cederlo dopo 15 presenze da 45 minuti, ma torna a sperare di scaricarlo definitivamente grazie a un'opzione d'acquisto che si è riservato il suo nuovo-vecchio club dal quale gli uomini della Continassa lo avevano preso nell'estate 2024. L'Aston Villa ha bruciato la concorrenza del Chelsea sullo sprint, facendo leva sul calciatore che conosce l'ambiente e ci torna ben volentieri. Douglas Luiz può diventare la soluzione ai problemi del reparto mediano a disposizione di Emery, considerate le indisponibilità di Kamara, McGinn e Tielemans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

