CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-21 Oklahoma torna subito a +7. Sta per entrare intanto Wembanyama per gli Spurs. 26-21 In contropiede non sbaglia Castle. 26-19 Scarico di Gilgeous-Alexander per Hartenstein. 24-19 Palleggio, arresto e tiro a segno per Castle. 24-17 Ancora Dort da tre! Che percentuali per Oklahoma. 21-17 Risponde da lontano Fox. 21-14 Bomba di Dort! +7 Oklahoma. 18-14 23 per Vassell. 18-12 Fallo di Williams su Vassell, che va in lunetta ed avrà a disposizione tre tiri liberi. 18-12 Assist stellare di Williams per la schiacciata di Hartenstein. Timeout San Antonio. 16-12 Fallo in attacco di Fox e palla che torna ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro

Leggi anche: LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a Natale

Leggi anche: LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: dalle 20.30 il big match natalizio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a Natale; Thunder-Spurs: diretta streaming, orario e analisi della sfida NBA di Natale; Dove vedere in tv la NBA oggi: orari, programma, streaming. Thunder-Spurs in prima serata!; Spurs-Thunder streaming gratis: le info sulla gara di NBA.

LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28- oasport.it