L'Oklahoma City Thunder sta valutando di tagliare Buddy Boeheim per fare spazio a Payton Sandfort, nel tentativo di rafforzare il roster. La squadra sta riorganizzando gli slot contrattuali nel rush finale della stagione, concentrandosi sulla crescita e sulla profondità della rosa. Questa mossa rientra nelle strategie della franchigia per ottimizzare le risorse a disposizione.

Nel rush finale della stagione, Oklahoma City è impegnata a riorganizzare gli slot contrattuali per potenziare sviluppo e profondità del roster. Il processo si concentra su una gestione mirata dei ruoli tra la NBA e la G League, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani talenti mantenendo al tempo stesso riferimenti affidabili per le situazioni di depth. La franchigia sta valutando la possibile liberazione di Buddy Boeheim, guardia attualmente in regime two-way, per creare uno slot dedicato a Payton Sandfort con la prospettiva di una firma two-way. Boeheim vanta tre stagioni di esperienza in NBA, maturate tra i Detroit Pistons e i Thunder. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Oklahoma City Thunder pronti a tagliare Buddy Boeheim per Payton Sandfort

LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro23:07 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs.

LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a NataleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, buon Natale e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di uno dei cinque match in programma nel...

Tutto quello che riguarda Oklahoma City Thunder.

Discussioni sull' argomento Thunder, riecco Shai: in campo venerdì notte contro Denver; Saric è pronto: Ora cerco l’Eurolega e la situazione giusta; Oklahoma City: rissa sfiorata tra Dort e Jokic, espulsione per il primo; Tensione in campo: Dort provoca Jokic in una partita infuocata tra Okc e Denver.

NBA - Thriller e tensione ad Oklahoma City con i Thunder che battono dopo un supplementare i Nuggets! Successo in overtime anche per i Pistons x.com

San Antonio non si ferma più: altra partita e altro successo per i texani, che insidiano sempre più la prima piazza della Western Conference occupata dagli Oklahoma City Thunder. Undicesima vittoria consecutiva per gli Spurs, che superano i Brooklyn Nets, n - facebook.com facebook