Il Bologna si ferma sul più bello | la Supercoppa finisce nelle mani del Napoli
Stanchi e poco lucidi, i felsinei subiscono l’onda d’urto partenopea cedendo il passo a un Napoli aggressivo e concentrato. Al contrario del 2-0 del Dall’Ara di un mese fa, dunque, questa volta i campani dominano l’incontro e per il Bologna resta lo scotto di essersi arreso solo nella finalissima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
