Madonna canta La bambola di Patty Pravo in italiano | il video per la campagna di Dolce & Gabbana è virale
Madonna torna a sorprendere il pubblico mondiale con una scelta inaspettata che celebra la cultura italiana. La regina del pop, infatti, ha registrato una versione esclusiva de La bambola di Patty Pravo, interamente cantata in italiano, per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana dedicata al profumo The One. La campagna, svelata l’8 gennaio 2026 nel pomeriggio, è firmata dal celebre fotografo Mert Alas e vede protagonisti Madonna e l’attore Alberto Guerra. Il progetto ha immediatamente conquistato il web, diventando virale in poche ore dalla pubblicazione. Al centro della narrazione visiva c’è lei, Madonna come icona di forza e sensualità. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Madonna canta in italiano: omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”
Leggi anche: Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano
Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano; Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom grazie alla Ragazza del Piper; Madonna canta La bambola di Patty Pravo: guarda il video; Madonna ha pubblicato la cover di ‘La bambola’ di Patty Pravo.
Madonna canta La bambola di Patty Pravo: com’è nata e perché è diventata la prima canzone in italiano della popstar - Dopo alcuni spoiler sul suo profilo Instagram, Madonna ha pubblicato una cover di "La bambola", interpretata originariamente da Patty Pravo ... fanpage.it
Madonna canta Patty Pravo e accende lo spot Dolce & Gabbana: «La bambola rompe le regole» - Madonna che canta in italiano, Madonna che sceglie La bambola di Patty Pravo, Madonna che torna a essere protagonista di una campagna firmata Dolce & Gabbana. ilmattino.it
VIDEO| Madonna canta Patty Pravo: online la sua versione (in italiano) de “La bambola” - La popstar ha interpretato in italiano la canzone per Dolce & Gabbana ... dire.it
Madonna torna a cantare in italiano reinterpretando “La Bambola” di Patty Pravo per una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana #madonna #PattyPravo #LaBambola - facebook.com facebook
Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce&Gabbana. Come l'amicizia tra le due star è diventata la colonna sonora D&G x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.