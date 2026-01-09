Madonna canta La bambola di Patty Pravo in italiano | il video per la campagna di Dolce & Gabbana è virale

Madonna torna a sorprendere il pubblico mondiale con una scelta inaspettata che celebra la cultura italiana. La regina del pop, infatti, ha registrato una versione esclusiva de La bambola di Patty Pravo, interamente cantata in italiano, per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana dedicata al profumo The One. La campagna, svelata l’8 gennaio 2026 nel pomeriggio, è firmata dal celebre fotografo Mert Alas e vede protagonisti Madonna e l’attore Alberto Guerra. Il progetto ha immediatamente conquistato il web, diventando virale in poche ore dalla pubblicazione. Al centro della narrazione visiva c’è lei, Madonna come icona di forza e sensualità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

