Bollo auto le novità in discussione per il 2026 | esenzioni per i redditi bassi e stop agli sconti se c’è un fermo amministrativo

Chi ha un reddito basso potrà evitare di pagare il bollo auto? La notizia circola da giorni, ma è bene frenare l’entusiasmo. È vero che dal prossimo anno la tassa di circolazione automobilistica è destinata a cambiare e che sono previste alcune modifiche, ma per il momento sono contenute in un decreto attuativo della riforma fiscale che non è ancora definitivo. Si è ancora in attesa del parere del Parlamento ed è in corso un confronto con gli enti locali: quindi sì, ci si sta muovendo in questo senso, ma è ancora troppo presto per affermare che sia in arrivo una riduzione del tanto odiato bollo auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

