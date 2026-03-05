Donne per la pace | ad Atessa una giornata di incontri poesia e riflessione per l’8 marzo

Ad Atessa si terrà una giornata dedicata alle donne il prossimo 8 marzo, intitolata “Donne per la pace”. L’evento è organizzato dall’associazione Dea Pale Aps in collaborazione con Riexperia – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare. La manifestazione prevede incontri, momenti di poesia e riflessione, con l’obiettivo di celebrare la giornata internazionale dedicata alle donne attraverso attività condivise.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In occasione della Giornata internazionale dedicata alle donne, Atessa ospiterà l’iniziativa “Donne per la pace”, appuntamento di condivisione e riflessione promosso dall’associazione Dea Pale Aps in collaborazione con Riexperia – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare. L’evento si svolgerà domenica 8 marzo e coinvolgerà cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso simbolico dedicato al rispetto e alla non violenza. La manifestazione nasce con l’obiettivo di celebrare la Giornata della Donna non solo come ricorrenza simbolica, ma come occasione concreta per riflettere sul ruolo delle donne nei processi di dialogo, solidarietà e trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Arte e riflessione per l’8 marzo: inaugura “Donne al Binario” ad AvellinoTempo di lettura: 2 minutiDomenica 8 marzo alle ore 11 presso l’Avellino Scalo Hub Enogastronomico al Borgo Ferrovia si inaugurerà la mostra d’arte...

Leggi anche: “Piante, funghi e altre meraviglie della natura": quattro incontri sulla biodiversità ad Atessa

Aggiornamenti e notizie su Donne per la pace ad Atessa una....

Temi più discussi: Da Shirin Ebadi alle madri di Plaza de Mayo, la mostra Donne per la pace; LE DONNE RELIGIOSE PREGANO PER LA PACE; Un Arazzo per la pace: l'iniziativa in piazza Italia dell'Unione donne italiane; ’Tessere la pace’, iniziativa dedicata alle donne ucraine.

Anche Saronno nel movimento nazionale 10, 100, 1000 piazze di Donne per la PaceL'associazione 4 Passi di Pace di Saronno aderisce alla mobilitazione nazionale che coinvolge decine di città italiane per promuovere la cultura del disarmo e del confronto. Sabato 7 marzo in piazza L ... varesenews.it

Presidio straordinario delle Donne in NeroLa Casa delle Donne e il Forum per la Pace aderiscono al movimento Donne in Nero, movimento che ripudia la guerra in ogni sua forma. Sabato previsto un corteo in centro a Viareggio. noitv.it

Telesveva. . Bisceglie, la memoria parla al futuro: al Teatro Garibaldi lo SPI CGIL celebra le donne #bisceglie #attualità #donne #spicgil - facebook.com facebook

Antichi saperi: dalle donne nella scienza alla bellezza dell'arte sacra. Oggi #5marzo ore 12.20 su #TV2000 puntata di @orasolaretv2000 con: Daniela Minerva, giornalista e saggista Roberto Pagliuca della Fondazione Anna Mattioli Gianluca Bosi, insegn x.com