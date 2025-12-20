Rapina una donna nel suo appartamento arrestato 26enne pluripregiudicato
Ha rapinato una donna nel suo appartamento dopo una colluttazione, poi ha fatto resistenza agli agenti di polizia intervenuti ma, alla fine, è stato arrestato e portato in carcere. Protagonista dell’episodio un 26enne italiano, pluripregiudicato. Il fatto è avvenuto nella mattina del 20 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
