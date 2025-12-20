Ha rapinato una donna nel suo appartamento dopo una colluttazione, poi ha fatto resistenza agli agenti di polizia intervenuti ma, alla fine, è stato arrestato e portato in carcere. Protagonista dell’episodio un 26enne italiano, pluripregiudicato. Il fatto è avvenuto nella mattina del 20 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Rapina una donna nel suo appartamento, arrestato 26enne pluripregiudicato

Leggi anche: Milano, incendio in via Rucellai: una donna muore nel suo appartamento

Leggi anche: Attira nel suo appartamento una minorenne e la violenta: arrestato 55enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trovano i ladri in casa a Lumezzane, una donna pesantemente aggredita; Rapina violenta al bar «Pierrot» in città, arrestato 27enne; Incontra una escort, viene rapinato da un uomo nascosto sotto al letto e lo difende in tribunale: “Fermiamo il processo”; Rapina da film nella gioielleria di Serracapriola: fratello e sorella sequestrati in casa da tre banditi armati.

Rapina una donna nel suo appartamento, arrestato 26enne pluripregiudicato - Ha rapinato una donna nel suo appartamento dopo una colluttazione, poi ha fatto resistenza agli agenti di polizia intervenuti ma, alla fine, è stato arrestato e portato in carcere. ilpiacenza.it

Agrigento, rapina al Viale della Vittoria: donna minacciata con una pistola e derubata - Momenti di terrore domenica sera al Viale della Vittoria di Agrigento, dove una donna di 53 anni è stata vittima di una rapina avvenuta intorno alle 20, in una delle arterie più frequentate della citt ... scrivolibero.it