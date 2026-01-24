Bloccato l’autore di una rapina e arrestato uno straniero irregolare per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

A Arezzo, nelle ultime 48 ore, la Polizia di Stato ha proceduto a due importanti interventi: è stato fermato l’autore di una rapina e un uomo straniero irregolare è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Questi interventi rafforzano l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Altri due arresti della Polizia di Stato negli ultimi due giorni: bloccato l’autore di una rapina ed arrestato uno straniero irregolare per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Negli ultimi due giorni, in altrettanti distinti episodi, grazie alla costante presenza per le vie del Centro città, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto d i due soggetti stranieri. Nel primo caso, un cittadino originario della Tunisia è stato arrestato in flagranza per rapina in quanto, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stato bloccato proprio nel mentre stava uscendo da un noto negozio in Corso Italia con della refurtiva, dopo che l’aveva sotratta anche ulizzando forza e violenza nei confronti di un cliente e di un addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

