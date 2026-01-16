Iti Petralia Soprana | dal 2026 27 nuovo indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

L’Istituto Tecnico di Petralia Soprana introduce dal 2026/27 il nuovo indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. Questa nuova opzione didattica mira a offrire agli studenti competenze nel settore digitale, in continua evoluzione. La scelta si inserisce nel percorso di aggiornamento e ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, con l’obiettivo di preparare adeguatamente i giovani alle sfide del mondo tecnologico e delle comunicazioni moderne.

L'Iti di Petralia Soprana arricchisce la propria offerta formativa con il nuovo indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni", attivo dal prossimo anno scolastico 20262027. Il nuovo corso si affianca al consolidato percorso "Elettronica e Elettrotecnica", offrendo agli studenti strumenti e.

